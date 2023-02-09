И ноги раздвигает: Рудова оголилась ради приятного

Звезда комедии «Свингеры» и сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова решила начать подготовку к лету уже сейчас. Она обнаружила новую процедуру для похудения и ухода за кожей и решила ее опробовать.

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Более того, Рудова даже показала, как проходит сеанс. Она не постеснялась засветить оголенный низ тела, который подвергла процедуре. Раздвигая ноги для аппарата по уходу за кожей, актриса запечатлела процесс. А на следующий день поспешила поделиться впечатлениями.