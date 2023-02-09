Внучка Валерия Золотухина выросла настоящей красавицей: новая звезда театра и кино

На премьере военной драмы «Праведник», которая состоялась накануне в Москве, появилась внучка Валерия Золотухина Мария. В фильме она дебютировала в роли одной из героинь. Ей 25 лет, она – дочь старшего сына Золотухина Дениса от актрисы Нины Шацкой, который, как известно, не пошел по родительским стопам, хоть они настаивали, и стал священником.

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Мария Золотухина выросла настоящей красавицей. И уже заявила о себе как о театральной актрисе. Она – выпускница Школу-студии МХАТ, сейчас играет в «Сатириконе».