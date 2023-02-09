Вместо поддержки: брошенную мужем Ольгу Рапунцель вывели на чистую воду

В начале февраля звезды Д»ома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко оказались в центре внимания публики. Глава семьи, в которой воспитывается две дочки, объявил, что подал на развод.

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Подписчики осаждают аккаунты звезд реалии в надежде выяснить, что же произошло у такой с виду идеальной семьи. И, проведя расследование, выяснили, что история с расставанием – не что иное как развод аудитории. Потому что пришли к выводу, что Дмитренко, который сейчас строит актерскую карьеру, решил хайпануть ради привлечения внимания к своей персоне. И теперь в его адрес, а также его жене Рапунцель, достается критика вместо поддержки.