Бузова оголила массивные чресла: в зеркале все видно

Ольга Бузова улетела на другой континент, где снимается в новом сезоне популярного шоу «Звезды в Африке». Но ни на день не выпадает из Интернет-пространства. Телеведущая снимает каждый свой шаг, но съемочную площадку и участников пока не засветила.

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На этот раз звезда ТНТ показала свои сборы перед «мотором». Она расположилась в кресле перед зеркалом и снимала селфи. В этот момент зрителям стили доступны виды массивных ног певицы и ее оголившиеся чресла. Звезда давно признавалась, что поправилась, и теперь подписчики убедились в этом сами.