Уехал от Пугачевой, сменил внешность: Галкин* запретил людям обсуждать себя

Максим Галкин* снова вышел на связь с подписчиками в Сети, правда, опять не из дома, а во время очередного путешествия. Шоумен почти год ведет скитальческий образ жизни и скоро по второму кругу начнет объезжать концертные залы, в которых выступил. Поскольку вынужден обеспечивать семью в более ограниченных условиях – в Европе таких концертных залов (а значит и доходов), как в России, нет.

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На новых кадрах Галкин* предстал помолодевшим, сообщил, что едет в Стамбул на концерт, и пригласил на свои новые выступления. Правда, запретил людям обсуждать себя и свое положение, закрыв комментарии подписчикам.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента