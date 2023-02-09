Горностай из шоу «Маска» показал свой костюм: до премьеры считанные дни

На канале НТВ грядет грандиозная премьера – четвертый сезон шоу «Маска». Продюсеры проекта уже раскрыли, в какие костюмы будут наряжены участники. Это 14 совершенно новых образов: Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.

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В Сети появилось фото костюма Горностая. Роскошный восточный колорит образа фанаты уже успели оценить по достоинству. А первое выступление героя, как и его остальных коллег по проекту, состоится уже 12 февраля.