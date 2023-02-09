«Проблемы уже давно»: Рапунцель из «Дома-2» прокомментировала развод с Дмитренко

Звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель спустя шесть лет брака объявили о разводе. Инициатором стал глава семьи. Он подал заявление о расторжении брака, вооружился адвокатами и заявил, что устал от семейных распрей.

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Сама Рапунцель хранит молчание в Сети. Но решила объясниться и прокомментировала грядущие изменения в личной жизни сайту «СтарХит».

«Да, мы разводимся. Проблемы уже давно! И нет, ничего не изменится… Сохранять больше нечего», - призналась звезда реалити.

По словам адвокатов, Рапунцель слишком обижена и уже настраивает своих дочек против Дмитренко. Дескать, и теща сыграла не последнюю роль в разводе пары: мать Ольги обвиняет зятя в том, что тот не покупает жене дорогие подарки.