У Романа Костомарова развивается некроз рук

Фигурист Роман Костомаров свое 46-летие встретил не в кругу родных и друзей, а в борьбе за жизнь. Чемпион с января находится в больнице, куда угодил с двусторонней пневмонией. Организм спортсмена сам не справлялся, его ввели в кому, подключили сначала к ИВЛ, затем к аппарату жизнеобеспечения ЭКМО. Начал развиваться сепсис, приведший к гангрене конечностей, в результате ему ампутировали обе стопы.

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Однако, как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник, у Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей, фигурист не в состоянии сгибать пальцы.

«Утром был осмотр. Роман Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — цитирует сайт источник.

По требованию родных, всю информацию о состоянии здоровья Костомарова засекретили, результаты обследований теперь дополнительно защищены, а допуск к сведениям имеет только ограниченный круг лиц, дабы не допустить новой утечки данных. К слову, родные об ампутации фигуриста не говорят.