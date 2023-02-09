Лопырева в розовом топике не по размеру оголила пышные полушария груди: сверкнула «щелью порока»

А вот недавно Лопырева отдохнула на Мальдивах. Она взяла с собой купальники и летние наряды. Блондинка решила запечатлеться в розовом костюмчике. Мини-юбка облегала ее бедра, а вот топик оказался маловат, так как модель оголила пышные полушария груди. Виктория кокетливо засняла на камеру «щель порока».

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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие признались, что прелести блондинки их взбудоражили. «А такое декольте законно?», «Тут все красиво», «Вся сочная», «Какая вы дерзкая», «Теперь и не уснуть», — стали писать в Сети.