«Дай Бог, чтобы этот ужас быстрей закончился»: Бузова — про Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в паре Роман Костомаров 8 февраля отметил свое 46-летие. Новый год жизни спортсмен встречает в борьбе за жизнь — с января он находится в московской больнице с двусторонней пневмонией, из-за гангрены ему ампутировали обе стопы.

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Звезды спорта и шоу-бизнеса в этот день обратились к Костомарову с теплыми пожеланиями, не осталась в стороне Ольга Бузова, которой довелось участвовать в «Ледниковом периоде» вместе с фигуристом. Она призналась, что молится за него вдали от родины.

«Я нахожусь на краю земли, недалеко от Мыса Доброй Надежды, где миллионы людей загадывают желания, и они сбываются, и сегодня в день рождения нашей легенды, я отправляю в космос свое желание и молитву от всего сердца и души о твоем скорейшем выздоровлении!

Дай Бог чтобы этот ужас быстрей закончился, я молюсь о тебе. Я верю, что такой сильный человек как ты, сможет побороть все. Ты легенда. Ты гордость всей нашей страны», — написала Бузова.