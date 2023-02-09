Мужчины сходят с ума: раскрыто имя актрисы, о которой мечтают чаще всего

Пользователи популярного интернет-портала Reddit из разных стран составили топ своих сексуальных фантазий. В частности, они признались, о какой актрисе чаще всего фантазируют.

Выяснилось, что большинство пользователей мужского пола мечтают о голливудской диве Сальме Хайек. Причем, некоторые из фантазирующих предпочли бы, чтобы во время интима актриса разговаривала исключительно на испанском.

Также пользователи портала перечислили свои весьма странные мечты. Например, интим с очень сильной и рослой женщиной, которая могла бы перекинуть мужчину через бедро борцовским приемом.

Самым искушенным комментатором было бы интересно попробовать секс со своим клоном или же посмотреть со стороны на близость двойника и своего партнера. Одним из самых популярных комментариев стал секс с актерами и актрисами.