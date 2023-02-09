Ходила втайне на УЗИ: беременная дочь Славы поделилась первым снимком малыша

Дочь певицы Славы в прошлом году вышла замуж. Позже стало известно, что Александра Морозова и ее молодой муж Андрей Дедов ждут малыша. Радостной новостью поделилась не новоиспеченная пара, а сама артистка.

Слава сообщила, что уже весной станет бабушкой. Дива преподнесла информацию красиво, опубликовав клип на свою песню «Дочка-мама». В этом ролике родственница звезды снялась с округлившимся животиком. Поклонники певицы были в восторге от неожиданной новости и засыпали артистку и ее дочь поздравлениями.

На прошлой неделе дочь Александра раскрыла пол малыша. У них с мужем родится мальчик. Сегодня Морозова продолжила делиться подробностями беременности.

Девушка впервые опубликовала кадры УЗИ. Она призналась своим поклонникам, что была вынуждена скрыть от подписчиков поход ко врачу, чтобы избежать появления слухов в прессе. Она не показывала фото и видео с гендер-пати по этой же причине.

«Говорила в блоге загадками, но так хотелось поделиться эмоциями. Сообщала, что еду просто на важное мероприятие, а на самом деле мы ехали уже на гендер-пати», - разоткровенничалась дочь певицы.

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