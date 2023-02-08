«Ангельски хороша»: 43-летняя Боня блеснула загорелыми формами, засветив темный треугольник под юбкой

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она покинула шоу «Дом-2» и стала вести свои проекты. Недавно начался новый сезон шоу «Злые языки», в котором она участвует. Однако светская львица много путешествует. После недавнего восхождения в горы она решила устроить себе отпуск. Звезда отдыхает на Мальдивах.
На этот раз Боня решила похвастаться не снимком в купальнике. Она принарядилась для прогулки по пляжу. Светская львица щегольнула в белом костюме с полупрозрачной юбкой и топом-хомутом на тесемках. Она оголила свой плоский живот. Но юбка на запах едва прикрыла сокровенное. Виктория засветила черный треугольник.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что в 43 года у нее фигура не хуже, чем у моделей. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Ох, какая вы», «Ангельски хороша», «А наряд едва прикрыл ваши прелести», «Стройная, как лань», «Выглядите превосходно, как всегда», — стали писать подписчики.