«Ангельски хороша»: 43-летняя Боня блеснула загорелыми формами, засветив темный треугольник под юбкой

На этот раз Боня решила похвастаться не снимком в купальнике. Она принарядилась для прогулки по пляжу. Светская львица щегольнула в белом костюме с полупрозрачной юбкой и топом-хомутом на тесемках. Она оголила свой плоский живот. Но юбка на запах едва прикрыла сокровенное. Виктория засветила черный треугольник.

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