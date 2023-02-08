Постройневшая Анна Михалкова в черном платье в пол появилась на красной дорожке с Федором Бондарчуком: сразили всех

Анна Михалкова

Анна Михалкова. Фото: Global Look Press

Актриса посетила премьеру сериала «Фишер». Она удивила публику своим преображением.

Анна Михалкова пошла по стопам своих именитых родителей и стала актрисой, как и сестра Надежда. Она снялась во многих кинолентах. Особенно успешным стал сериал «Обычная женщина». Но в последнее время артистка редко появляется на публике. Ее отец находился в больнице. Но 8 февраля звезда отправилась на премьеру сериала «Фишер».

На публике Анна предстала в черном платье в пол. Лаконичный наряд лишь подчеркнул ее постройневшую фигуру. Она оставила челку и собрала волосы в хвост. Актриса продемонстрировала посвежевшее лицо. Ее сопровождал на красной дорожке Федор Бондарчук, который пришел без жены Паулины Андреевой. Режиссер тоже был в черном. 

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит 48-летняя артистка. Многие стали писать в соцсетях ей комплименты. 

Напомним, что  детективный сериал «Фишер» основан на реальных событиях. Сюжет повествует историю поисков печально известного маньяка, на закате СССР убивавшего подростков в подмосковном Одинцове. Главные роли в проекте сыграли Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко. 

Анна Михалкова и Федор Бондарчук. Фото: соцсети

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