Постройневшая Анна Михалкова в черном платье в пол появилась на красной дорожке с Федором Бондарчуком: сразили всех

На публике Анна предстала в черном платье в пол. Лаконичный наряд лишь подчеркнул ее постройневшую фигуру. Она оставила челку и собрала волосы в хвост. Актриса продемонстрировала посвежевшее лицо. Ее сопровождал на красной дорожке Федор Бондарчук, который пришел без жены Паулины Андреевой. Режиссер тоже был в черном.

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