Вики Одинцова обтянула свой «орех» юбкой в сетку, забыв про трусики: все внимание на округлых формах

На этот раз Одинцова примерила вязаный костюм, который едва прикрыл ее фигуру. Она присела на корточки, блеснув пышной пятой точкой в юбке в сетку. Модель грациозно изогнула свой стан. Топик тоже едва прикрыл ее интимные зоны.

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«Бабуля связала», — шутливо заявила она.

Поклонники были взбудоражены. Многие пришли в восторг от увиденного. «Передай ей, что она трусы забыла», «Совершенство», «Шикарный орех», «Ну что за прелесть», «Классная чикуля», «Это лучший наряд», — стали писать подписчики.