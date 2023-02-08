Нужно знать каждому: Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия

Легендарный телеведущий Николай Дроздов раскрыл свой секрет долголетия. Напомним, на днях он выписался из больницы после перелома семи ребер. Вся страна переживала за здоровье звезды. Поклонники Дроздова держали кулачки и молились, чтобы их кумир быстрее шел на поправку. И чудо случилось.

Даже врачи были сильно удивлены, что 85-летний ученый так быстро восстановился после весьма серьезных травм. Оказалось, для здоровья Дроздов придерживается некоторых правил.