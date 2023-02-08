Нужно знать каждому: Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия

Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Global Look Press

Знаменитый ученый посоветовал чаще заниматься физической активностью.

Легендарный телеведущий Николай Дроздов раскрыл свой секрет долголетия. Напомним, на днях он выписался из больницы после перелома семи ребер. Вся страна переживала за здоровье звезды. Поклонники Дроздова держали кулачки и молились, чтобы их кумир быстрее шел на поправку. И чудо случилось.

Даже врачи были сильно удивлены, что 85-летний ученый так быстро восстановился после весьма серьезных травм. Оказалось, для здоровья Дроздов придерживается некоторых правил.

«Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть. И конечно, лишний вес — это самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю», — поделился телеведущий, пишет LIFE.

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Инцидент произошел в конце января в тот момент, когда Дроздов возвращался с работы в МГУ. После выписки ученый заявил, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.

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