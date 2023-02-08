«Я француженка с этой челкой»: неузнаваемая Муцениеце в кукольном платье игриво оголила декольте на премьере

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она успела сняться в таких картинах, как «Закрытая школа», «Тобол» и «Честный развод». А в 2020 году актриса пережила расставание с Павлом Прилучным. Несмотря на то, что она осталась одна с двумя детьми, звезда смогла стать еще боле успешной.
На этот раз Агата решила сменить имидж. Еще недавно она признавалась, что с ней знакомится рекордное количество мужчин. Она отрезала челку. А 8 февраля актриса отправилась в салон красоты, где ей сделали макияж с акцентом на глаза. Муцениеце облачилась в черное кукольное мини-платье с пышной юбкой и туфлях на каблуке.
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«Я планирую, чтобы меня сегодня никто не узнал и никто со мной не поздоровался. Такой план. Шучу! Просто посмотрите на челку, как мне нравится! Я в восторге! Ну что за образ, как вам? Друзья, конечно так непривычно, но я так себе нравлюсь с этой челкой!
Я как будто из анимешки вышла или немножко эльф. Так мне нравится! Говорю на французском, потому что мне кажется что я француженка с этой челкой», – поделилась звезда.
Агата отправилась на премьеру сериала «Фишер» в «Художественном». Она позировала на красной дорожке, не прикрывая декольте. Актриса в этот вечер затмила многих коллег. Поклонники пришли в восторг от ее образа. Она получила массу комплиментов. Многие надеются, что Муцениеце решилась на перемены из-за влюбленности.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды