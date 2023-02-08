«Я француженка с этой челкой»: неузнаваемая Муцениеце в кукольном платье игриво оголила декольте на премьере

На этот раз Агата решила сменить имидж. Еще недавно она признавалась, что с ней знакомится рекордное количество мужчин. Она отрезала челку. А 8 февраля актриса отправилась в салон красоты, где ей сделали макияж с акцентом на глаза. Муцениеце облачилась в черное кукольное мини-платье с пышной юбкой и туфлях на каблуке.

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