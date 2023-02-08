«Ждем папу»: Ольга Орлова сделала умилительное фото с новорожденной дочкой

Ольга Орлова раньше много выступала на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие». Но уже несколько лет артистка ведет шоу «Дом-2». Два года назад она вышла замуж за бизнесмена Валерия. А на днях телеведущая стала мамой во второй раз. Несмотря подозрения в накладном животе и использовании суррогатной матери, в роддоме оказалась сама Орлова. Она родила дочку Анну.
На этот раз Ольга призналась, что два дня плохо себя чувствует. Для нее роды в 45 лет стали испытанием. Однако ее навестила подруга Ксения Бородина. А также артистка сообщила, что к ней едет муж. В соцсети Орлова опубликовала трогательное фото, на котором предстала в палате с дочкой, которая спала в кроватке.
«Ждем папу», – сообщила звезда.
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Ольга Ольга с дочкой. Фото: соцсети звезды
К слову, Ольга уже получила свидетельство о рождении дочери. Теперь Анна Валерьевна — официально гражданка Российской Федерации. Теперь ей остается только восстанавливаться и готовиться к выписке из роддома.