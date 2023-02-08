«Ждем папу»: Ольга Орлова сделала умилительное фото с новорожденной дочкой

На этот раз Ольга призналась, что два дня плохо себя чувствует. Для нее роды в 45 лет стали испытанием. Однако ее навестила подруга Ксения Бородина. А также артистка сообщила, что к ней едет муж. В соцсети Орлова опубликовала трогательное фото, на котором предстала в палате с дочкой, которая спала в кроватке.

«Ждем папу», – сообщила звезда.

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