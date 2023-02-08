«Вернулся с того света, но с большими потерями»: Регина Тодоренко заговорила о состоянии Романа Костомарова

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Не так давно она участвовала в шоу «Ледниковый период». Ей довелось ранее кататься на льду с Романом Костомаровым. Недавно фигурист попал в больницу с двухсторонней пневмонией.

Его состояние стало ухудшаться. Спортсмена пришлось подключить к аппаратам жизнеобеспечения. А на днях появились слухи, что ему ампутировали об стопы.