«Вернулся с того света, но с большими потерями»: Регина Тодоренко заговорила о состоянии Романа Костомарова

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Не так давно она участвовала в шоу «Ледниковый период». Ей довелось ранее кататься на льду с Романом Костомаровым. Недавно фигурист попал в больницу с двухсторонней пневмонией.
Его состояние стало ухудшаться. Спортсмена пришлось подключить к аппаратам жизнеобеспечения. А на днях появились слухи, что ему ампутировали об стопы.
8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет. Коллеги и друзья не только поздравили фигуриста, но и поддержали теплыми словами. Тодоренко в этот день тоже обмолвилась о чемпионе. Она призналась, что тоже переживает не лучший период в жизни.
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«Надо ли напомнить в моем аккаунте, что в мире происходит ******? Что мои дети заболели. Что у брата сегодня сложнейшая операция. Что мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями. Что каждый день мы кого-то теряем?» – написала звезда.
Регина Тодоренко рассказала о проблемах. Фото: соцсети звезды