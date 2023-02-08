«Вернулся с того света, но с большими потерями»: Регина Тодоренко заговорила о состоянии Романа Костомарова

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Телеведущая не стала скрывать, что и сама переживает не лучший период в жизни.

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Не так давно она участвовала в шоу «Ледниковый период». Ей довелось ранее кататься на льду с Романом Костомаровым. Недавно фигурист попал в больницу с двухсторонней пневмонией. 

Его состояние стало ухудшаться. Спортсмена пришлось подключить к аппаратам жизнеобеспечения. А на днях появились слухи, что ему ампутировали об стопы. 

8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет. Коллеги и друзья не только поздравили фигуриста, но и поддержали теплыми словами. Тодоренко в этот день тоже обмолвилась о чемпионе. Она призналась, что тоже переживает не лучший период в жизни. 

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«Надо ли напомнить в моем аккаунте, что в мире происходит ******? Что мои дети заболели. Что у брата сегодня сложнейшая операция. Что мой хороший друг, олимпийский чемпион, вернулся с того света, но с большими потерями. Что каждый день мы кого-то теряем?» – написала звезда.

Регина Тодоренко рассказала о проблемах. Фото: соцсети звезды

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