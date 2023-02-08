«Тимати такое точно нравится»: Валя Иванова без лифчика блеснула своими «аппетитками» в номере отеля

Теперь Тимати катается на доске для серфинга и играет с детьми. Но порой его застают за поцелуями с возлюбленной. Иванова взяла с собой множество купальников. Она то и дело щеголяет на пляже в пикантных нарядах.

На этот раз модель кокетливо разделась до трусов. Она загорала топлес, прикрыв глаза шляпкой. Валя прилегла прямо на пол в номере отеля. Она блеснула своими манкими формами.

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