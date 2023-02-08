«Тимати такое точно нравится»: Валя Иванова без лифчика блеснула своими «аппетитками» в номере отеля

Тимати уже давно стал не только популярным артистом, но и успешным бизнесменом. Многие девушки мечтают с ним познакомиться поближе. Однако Валя Иванова в прошлом году покорила артиста. У них закрутился роман. Пара стала вместе появляться на мероприятиях. А недавно он взял модель с собой на отдых.
Теперь Тимати катается на доске для серфинга и играет с детьми. Но порой его застают за поцелуями с возлюбленной. Иванова взяла с собой множество купальников. Она то и дело щеголяет на пляже в пикантных нарядах.
На этот раз модель кокетливо разделась до трусов. Она загорала топлес, прикрыв глаза шляпкой. Валя прилегла прямо на пол в номере отеля. Она блеснула своими манкими формами.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит избранница Тимати. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивым телом удивить сейчас невозможно», «Очень красивая, ничего меня не смущает и не раздражает», «Фигурка завидная», «Тимати такое точно нравится», «Ой, как это эстетично», — стали писать подписчики.