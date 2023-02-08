Равшана Куркова запечатлела своего подросшего сына: Гаспар предстал с кудряшками и порозовевшими щеками

На этот раз Куркова решила показать редкое фото с наследником. Она запечатлела его в салоне такси. Мальчик сидела в детском кресле. Гаспар был в пуховых штанах и пуховике горчичного цвета. Его кудрявые локоны и розовые щеки сразу бросились в глаза пользователям Сети.

«Очень много дел у этого парня», — заявила артистка.

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