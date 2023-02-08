Равшана Куркова запечатлела своего подросшего сына: Гаспар предстал с кудряшками и порозовевшими щеками

Равшана Куркова является известной актрисой. Она пошла по стопам мамы Рано Кубаевой. Актриса преуспела в кино, снявшись в десятках кинолент. А вот о личной жизни она говорит мало. Однако в 2020 году у нее родился сын Гаспар, которого звезда скрывала от всех год. Но теперь мальчик часто путешествует с мамой.
На этот раз Куркова решила показать редкое фото с наследником. Она запечатлела его в салоне такси. Мальчик сидела в детском кресле. Гаспар был в пуховых штанах и пуховике горчичного цвета. Его кудрявые локоны и розовые щеки сразу бросились в глаза пользователям Сети.
«Очень много дел у этого парня», — заявила артистка.
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Гаспар. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчик подрос.
«Ну что за кукленок», «Им можно любоваться вечно», «Ну копия мамы», «Прям ангелочек», «Очаровательный», «Тот человек, которого можно залюбить», — стали писать подписчики.