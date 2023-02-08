«Это Питер, детка»: Барановская в пуховике и белых брюках устроила веселую прогулку с детьми Аршавина

На этот раз Юлия взяла с собой старшего сына Артема и дочку Яну. Они утеплились, так как почти весь день гуляли. Телеведущая предстала в белых брюках и коротком пуховике кофейного цвета. Она вприпрыжку с наследниками прошлась по площади. Барановская повеселилась с дети. Яна и Артем оделись в одной гамме.

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«Это Питер, детка! В родной город с детьми на один день — это было огонь», — заявила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка стала еще больше похожа на маму.