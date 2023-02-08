«Это Питер, детка»: Барановская в пуховике и белых брюках устроила веселую прогулку с детьми Аршавина

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она построила карьеру, когда рассталась с Андреем Аршавиным. Футболист ушел от нее ради другой женщины. А Барановская сама воспитывает троих детей. В последнее время она успевает не только ездить на съемки, но и путешествовать. Звезда решила посетить родной город — Санкт-Петербург.
На этот раз Юлия взяла с собой старшего сына Артема и дочку Яну. Они утеплились, так как почти весь день гуляли. Телеведущая предстала в белых брюках и коротком пуховике кофейного цвета. Она вприпрыжку с наследниками прошлась по площади. Барановская повеселилась с дети. Яна и Артем оделись в одной гамме.
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«Это Питер, детка! В родной город с детьми на один день — это было огонь», — заявила звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка стала еще больше похожа на маму.