Авербух записал трогательное видео для Костомарова: «Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдем вместе»

8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет. С самого утра его поздравляют друзья и коллеги. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Екатерина Стриженова и другие известные персоны пишут ему слова поддержки. Не остался в стороне и Илья Авербух. Он записал видео, в котором поздравил фигуриста и посвятил ему трогательные слова.

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