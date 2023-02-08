Авербух записал трогательное видео для Костомарова: «Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдем вместе»

Фигурист Роман Костомаров с 10 января находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. У него развилась двусторонняя пневмония. Спортсмена пришлось подключить к аппаратам жизнеобеспечения. А на днях появились известия, что чемпиону ампутировали обе стопы: у него развилась гангрена. Однако эту информацию родные пока не подтвердили.
8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет. С самого утра его поздравляют друзья и коллеги. Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Екатерина Стриженова и другие известные персоны пишут ему слова поддержки. Не остался в стороне и Илья Авербух. Он записал видео, в котором поздравил фигуриста и посвятил ему трогательные слова.
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«Рома, дорогой мой человек!
Мы одной крови, мы одна семья — и так будет всегда! Мы вместе и в радости, и в горе. И в этом наша сила. Сила, которая есть и будет всегда!
Олимпийских чемпионов много, но есть те, кому ставят памятники, есть те, на чьем примере воспитывают своих детей, есть те, за которыми будут идти поколения людей! Эта дорога очень сложная, но зато эта дорога навсегда!
Рома, я с тобой! Мы все трудности пройдем вместе. С днем рождения!» — сказал Авербух.
Напомним, что жена Костомарова, Оксана Домнина, прервала молчание. Она тоже поздравила мужа и выразила надежду на лучшее. Фигуристка также попросила ее не тревожить звонками. Она заявила, что сам Роман выйдет на связь и раскроет все подробности своего состояния, когда посчитает это нужным.