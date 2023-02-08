«Тоже хочу»: Бородина показала кроху-дочку Орловой, навестив ее в роддоме

Примечательно, что на днях второй раз стала мамой Ольга Орлова. Она является коллегой и подругой Бородиной, поэтому телеведущая поспешила в роддом. Она навестила подругу и познакомится с ее новорожденной дочкой Анной. Ксения запечатлела, как кроха спит в кроватке. Девочка родилась с волосами на голове.

«Тоже хочу», – заявила телеведущая.

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