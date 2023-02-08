«Тоже хочу»: Бородина показала кроху-дочку Орловой, навестив ее в роддоме

Ксения Бородина является одной из самых известных персон в России. Она дольше всех ведет шоу «Дом-2». Телеведущая в 2020 году пережила второй развод. Теперь она старается все чаще путешествует, покупает дорогие наряды. А недавно Ксения отдохнула в Дубае и даже присмотрела себе квартиру. А вот 8 февраля она вернулась в Москву.
Примечательно, что на днях второй раз стала мамой Ольга Орлова. Она является коллегой и подругой Бородиной, поэтому телеведущая поспешила в роддом. Она навестила подругу и познакомится с ее новорожденной дочкой Анной. Ксения запечатлела, как кроха спит в кроватке. Девочка родилась с волосами на голове.
«Тоже хочу», – заявила телеведущая.
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Дочка Ольги Орловой. Фото: соцсети звезды
Отметим, что сама Орлова призналась ранее, что плохо себя чувствует. В 45 лет пережить роды для нее оказалось достаточно сложно. А вот новорожденная малышка, со слов артистки, чувствует себя прекрасно.
Напомним, что у Бородиной растут дочки Теона и Маруся. Она не исключает, что захочет стать мамой во в третий раз.