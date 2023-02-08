«Наша поддержка ему очень сильно нужна»: Семенович попросила поклонников поставить свечки за здравие Костомарова

8 февраля певица и бывшая фигуристка Анна Семенович записала видеообращение к своим поклонникам. Сняв себя в домашнем образе, 42-летняя артистка высказалась касательно ситуации с известным спортсменом Романом Костомаровым.

«Знаете, сегодня у Романа Костомарова день рождения. Я с ним каталась пару лет в профессиональном спорте и знаю его с детства, лет с десяти. Я очень прошу каждого из вас, кто может поехать в храм, поставить за него свечку, написать записочку за здравие», — сказала Семенович.

«Он находится в тяжелом состоянии. Очень бы хотелось вас, моих дорогих подписчиков, попросить просто добрым словом или молитвой вспомнить его. Наша поддержка ему сейчас очень сильно нужна».