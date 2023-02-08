«Мы его любить будем всегда»: горе в семье Ильи Резника

В апреле этого года поэт Илья Резник отмечает 85-летний юбилей. Подготовка к празднованию идет достаточно активно. К сожалению, приподнятую атмосферу в доме поэта-песенника омрачило грустное событие: скончался любимый кот Бенечка, проживший у Резников больше 10 лет и давно ставший членом семьи.

«Мы котенка взяли и вырос он в настоящего красавца, очень интеллигентного. Когда мы с Илюшей спорили, он всегда прибегал, смотрел в глаза и как бы просил: «Только не ругайтесь!», - рассказала жена поэта, Ирина Резник.

До недавнего времени кот радовал хозяев ласковым и веселым нравом. Но недавно вдруг перестал есть и начал худеть. Оказалось – у питомца онкологическое заболевание. Врачи не обещали, что операция пройдет успешно, и супруги решили не подвергать животное мучениям: отказались от оперативного вмешательства.

«Мы Бенечку досматривали две последние недели. Он с нами ездил каждый день на процедуры, ему ставили капельницы, делали уколы. Ему легче было. Кофе с нами в кафе пил…» - вспоминает Ирина.

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К сожалению, спасти кота не удалось, несмотря на заботливый уход.