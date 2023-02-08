Постройневшая Ольга Бузова распахнула рубашку, обнажив манкие формы: грудь зазывно выглядывает из лифчика

Теперь Ольга то красуется в шортах, то предпочитает щеголять в халатике. Она активно занимается спортом, чтобы похудеть. На этот раз артистка похвасталась своим новым образом. Она облачилась в костюм в пижамном стиле. Наряд кремового цвета из струящегося шелка подчеркнул ее фигуру. Бузова распахнула рубашку, блеснув грудью в черном лифчике.

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