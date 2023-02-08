Постройневшая Ольга Бузова распахнула рубашку, обнажив манкие формы: грудь зазывно выглядывает из лифчика

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка уже давно ведет развлекательные передачи. Она привыкла постоянно находиться в центре внимания. Примечательно, что недавно телеведущая улетела в Африку. С собой на съемки звезда взяла множество нарядов.
Теперь Ольга то красуется в шортах, то предпочитает щеголять в халатике. Она активно занимается спортом, чтобы похудеть. На этот раз артистка похвасталась своим новым образом. Она облачилась в костюм в пижамном стиле. Наряд кремового цвета из струящегося шелка подчеркнул ее фигуру. Бузова распахнула рубашку, блеснув грудью в черном лифчике.
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Поклонники восхитились ее формами. Ольга блеснула плоским животом. Многие осыпали ее комплиментами.
«Просто красотка», «Фигурка тут просто шикарная», «Лифчик хоть носит, уже плюс», «Это очень удачный лук», «Ох, какая», «Даже грудь появилась», «Африканская кошечка», — стали писать пользователи Сети.