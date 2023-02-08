«Лицо опухло, на уколах»: 45-летняя Ольга Орлова показала, как выглядит после родов

Хейтеры заявляли, что Орлова носит накладной живот, а ребенка вынашивает суррогатная мать. Певица гневалась на злопыхателей. Однако 6 февраля она родила дочку. Малышку артистка назвала Анной. Сначала артистка даже показала свой обед. А вот потом сутки не выходила на связь. Оказалось, что Ольга плохо себя чувствует.

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