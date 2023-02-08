«Лицо опухло, на уколах»: 45-летняя Ольга Орлова показала, как ужасно выглядит после родов

Ольга Орлова является бывшей солисткой группы «Блестящие». Потом она стала строить карьеру телеведущей. Уже несколько лет артистка вдет шоу «Дом-2». Примечательно, что за последние три года ее жизнь изменилась. Ольга вышла замуж за бизнесмена Валерия. Примечательно, что звезда в 2022 году объявила о беременности. Однако ее обвиняли в обмане.
Хейтеры заявляли, что Орлова носит накладной живот, а ребенка вынашивает суррогатная мать. Певица гневалась на злопыхателей. Однако 6 февраля она родила дочку. Малышку артистка назвала Анной. Сначала артистка даже показала свой обед. А вот потом сутки не выходила на связь. Оказалось, что Ольга плохо себя чувствует.
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«Доброе утро! Вижу, что все мне пишут. Не могу никому ответить, потому что вчера было совсем тяжеловато, а сегодня будет такой себе день. Лицо опухло, на уколах. Спасибо всм вам огромное за внимание. У малышки все хорошо, она себя чувствует прекрасно, а ее мама чуть похуже, но это временно», – поделилась звезда.
Поклонники отметили, что не видели Орлову в таком состоянии. Многие надеются, что она быстро поправится. К слову, не только певица решилась рожать в 45 лет. Лера Кудрявцева тоже родила второго ребенка в уже зрелом возрасте. У Ольги от прошлых отношений есть взрослый сын Артем, которому 12 года.
Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды