Принцу Гарри придется явиться в суд и свидетельствовать против своей жены

Не исключено, что герцога Сассекского вызовут в суд для дачи показаний против Меган Маркл. Этого требует Саманта — сестра Меган. Она обвиняет Меган в клевете. По словам Саманты, все, о чем говорила Меган в скандальном интервью — о своем одиноком несчастном детстве, о том, что отец ее бросил, а с единокровной сестрой она не общается, — ложь.

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Саманта утверждает, что отец уделял Меган много внимания, а она сама, повзрослев, решила разорвать все отношения с ним. Принц Гарри и Меган Маркл поначалу и не думали, что дело может дойти до суда: как сказал их юрист, в иске Саманты нет предмета для рассмотрения. Но сейчас стало известно, что ведется подготовка к слушаниям. Принца Гарри приведут к присяге и запишут его показания на видео.

По материалам издания «РИА ФАН»