Режиссер из России будет снимать «ужастик» о монстрах в Голливуде

Продюсером хоррора, который снимет российский режиссер Абраменко, станет Мэтт Ривз. Егора Абраменко зрители знают по триллеру «Спутник» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. «Страна Бога» рассказывает о девушке из Сальвадора, которая приезжает в США, чтобы увидеться со своим женихом, и встречается с чем-то ужасным и необъяснимым. Она мечтала о личном счастье с американцем — а вместо этого ее ждет «кошмар библейских масштабов».
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«Егор — начинающий талантливый режиссер, и я очень рад вместе снимать фильм о монстрах», — приводит слова продюсера телеканал «360» со ссылкой на зарубежные издания. Съемки начнутся летом 2023 года.