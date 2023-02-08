Режиссер из России будет снимать «ужастик» о монстрах в Голливуде

Продюсером хоррора, который снимет российский режиссер Абраменко, станет Мэтт Ривз. Егора Абраменко зрители знают по триллеру «Спутник» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. «Страна Бога» рассказывает о девушке из Сальвадора, которая приезжает в США, чтобы увидеться со своим женихом, и встречается с чем-то ужасным и необъяснимым. Она мечтала о личном счастье с американцем — а вместо этого ее ждет «кошмар библейских масштабов».

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