Эштон Кутчер отказывается обнимать Риз Уизерспун на людях, хотя его жена совсем не против

10 февраля на Netflix состоится премьера нового ромкома «К тебе или ко мне?», в котором сыграли Эштон Кутчер и Риз Уизерспун. Актерская парочка уже несколько дней катается по светским премьерам своего фильма, однако на красной ковровой дорожке 44-летний артист не подходит слишком близко к своей 46-летней коллеге. Они могут максимум встать рядом для фото и даже не приобнимут друг друга.
Журналисты и фанаты удивлены: что это за отстраненность? Эштон не хочет, чтобы его жена Мила Кунис приревновала? Так его супруга сама в шоке от того, какие холодные у мужа с его партнершей получаются фотографии.
«Она даже написала нам по электронной почте прошлой ночью, — призналась Риз в шоу Today with Hoda & Jenna. — Она говорит: «Ребята, вы так неловко выглядите вместе на красной ковровой дорожке».
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Кутчер тоже получил подобное письмо от супруги, в котором она разрешила ему поиграть с Уизерспун в парочку на публике. Однако актер не согласен на такое.
«Вот в чем дело: если бы я обнял ее (Уизерспун. — Прим. авт.) и был бы с ней дружелюбен, то у меня был бы роман с ней — и так ходят слухи, что у нас роман. Если я стою рядом с ней, то засовываю руки в карманы, чтобы у сплетен не было и шанса, — и тогда появляется слух, что мы недолюбливаем друг друга, — сказал Кутчер в подкасте Chicks in the Office. — Риз и я действительно хорошие друзья. Мы очень близки. Я не должен защищать эту данность».
Напомним, Кутчер женат на Миле Кунис уже почти восемь лет, у них двое детей. Риз Уизерспун тоже давно в браке, у нее трое наследников.