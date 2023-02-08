Эштон Кутчер отказывается обнимать Риз Уизерспун на людях, хотя его жена совсем не против

10 февраля на Netflix состоится премьера нового ромкома «К тебе или ко мне?», в котором сыграли Эштон Кутчер и Риз Уизерспун. Актерская парочка уже несколько дней катается по светским премьерам своего фильма, однако на красной ковровой дорожке 44-летний артист не подходит слишком близко к своей 46-летней коллеге. Они могут максимум встать рядом для фото и даже не приобнимут друг друга.

Журналисты и фанаты удивлены: что это за отстраненность? Эштон не хочет, чтобы его жена Мила Кунис приревновала? Так его супруга сама в шоке от того, какие холодные у мужа с его партнершей получаются фотографии.

«Она даже написала нам по электронной почте прошлой ночью, — призналась Риз в шоу Today with Hoda & Jenna. — Она говорит: «Ребята, вы так неловко выглядите вместе на красной ковровой дорожке».

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