Мадонна: «Мир хочет наказать женщину, если она продолжает быть сильной, трудолюбивой и предприимчивой после 45»

После шоу певица написала большой пост в социальной сети, чтобы поставить журналистов на место.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, которая была о благодарности за бесстрашие Сэму и Ким, многие люди предпочли говорить только о моих фотографиях крупным планом. Снятых камерой с длинным объективом, которая исказила бы чье угодно лицо!» - пишет Мадонна.

«Я еще раз попала в поле зрения эйджизма и женоненавистничества, которые пронизывают наш мир. Мир, который отказывается радоваться тому, что женщине исполняется 45 лет, и чувствует необходимость наказать ее, если она продолжит быть сильной, волевой, трудолюбивой и предприимчивой».

«Я никогда не извинялась ни за творческий выбор, который сделала, ни за то, как я выгляжу или одеваюсь, и я не собираюсь начинать. Меня унижали средства массовой информации с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это испытание, и я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам, стоящим за мной, было легче в ближайшие годы».