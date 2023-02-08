«Мнит о себе больше, чем представляет»: Пугачевой дала пощечину блогер Миро

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Один тип внешности? Нет, раньше же были разные. Использование одинаковых косметических процедур? Возможно, но почему похожи только эти две, а не все? Поют что-то – тоже нет, ведь репертуар разный.

Но есть, однако, и общее у бабы Луизы и Алки – обе мнят о себе намного больше, чем представляют из себя в реальности. (…) Для Алки, конечно, это лестное сравнение, но на самом деле нет. Лично я бы не хотела быть похожей ни на бабку Луизу, ни на Алку», - дала виртуальную пощечину Миро Пугачевой.