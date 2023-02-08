«Мы представить себе не могли!»: жена Костомарова в слезах впервые сделала заявление

Известная российская фигуристка Оксана Домнина со слезами на глазах обратилась к своему мужу Роману Костомарову, который отмечает день рождения в среду, 8 февраля. Спортсменка прокомментировала происходящее.

«С днем рождения, мой герой… Мой сильный, мой любимый… Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так… Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», - написала она в соцсетях.

Домнина попросила журналистов не трогать ее вопросами о здоровье супруга. Понятно, ей сейчас очень тяжело.

Костомарову, напомним, по данным источников, удалили обе стопы из-за развивающегося некроза. Сейчас врачи бьются за его руки.

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