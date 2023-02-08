Пропавшая со всех радаров Ани Лорак сделала заявление про сцену

Украинская певица Ани Лорак пропала со всех радаров на фоне сложной мировой ситуации. Артистка предпочла не занимать никакую позицию и отсидеться в тишине.

Однако поклонники ее постоянно спрашивали про творческую деятельность, дива молчала. Но в итоге объяснилась.

«Совсем скоро я смогу объявить вам прекрасную новость, я хочу большой концерт, хочу выйти на сцену и дарить людям новую Ани Лорак, новые песни, новые эмоции, все, что накопилось», - заявила она в соцсетях.

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