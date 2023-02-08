Рудова вслед за Волочковой оголила низ тела: лоскуток меж ног показала всем

Звезда сериалов Наталья Рудова с приближением тепла поспешила на уходовые процедуры. Красавица хочет встретить сезон юбок и платьев во всеоружии, с идеальными формами и безупречной кожей. Она уже побывала на новой аппаратной методике и показала кадры процесса.

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Лежа на кушетке, Рудова подставила чресла прибору, который призван сделать ее бедра худее на несколько сантиметров. Белый лоскуток вместо белья сверкнул в кадре, но красавицу это не смутило. Кстати, точно так же недавно демонстрировала свой поход в салон Анастасия Волочкова.