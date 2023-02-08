«Дружище, борись!»: Запашный отреагировал на ампутацию ног у Костомарова

Фигурист Роман Костомаров с 10 января находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Срочное вмешательство врачей 45-летнему спортсмену потребовалось из-за двусторонней пневмонии. В итоге его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. А накануне стало известно, что чемпиону ампутировали обе стопы – у него развилась гангрена.
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Все спортивное и культурное сообщество ждет скорейшего выздоровления Костомарова. Дрессировщик Эдгард Запашный не остался в стороне и отреагировал на новости из больницы.
«Роману Костомарову ампутировали обе ступни», - процитировал Запашный новости. И обратился к фигуристу: «Рома, дружище, борись. Мы с тобой и молимся за тебя».