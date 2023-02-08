Нюша с прибором между ног устроила испытание своей зоне бикини: Волочкова, подвинься!

Анастасия Волочкова в свои 47 лет продолжает радовать поклонников и будоражить хейтеров своими шпагатами. Артистка демонстрирует отличную физическую форму, над которой трудится ежедневно в зале и у станка. И такое трудолюбие многих вдохновляет. Например, вслед за балериной на шпагат стремится сесть певица Нюша. Она разрабатывает связки для поперечной растяжки.

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Как это происходит, Нюша продемонстрировала всем у себя в микроблоге. Певица расположилась напротив зеркала со специальным прибором между ног. Специальный вентиль помогает разводить ноги в разные стороны, и Нюша уже достигла определенных результатов. Правда, не обошлось без казусов: испытывая на прочность свою зону бикини, она сверкнула причинным местом перед зеркалом.