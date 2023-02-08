Новости шоу-бизнеса: Ольга Рапунцель разводится с мужем, Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Рапунцель разводится

Спустя шесть лет официального брака Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко разводятся. Об этом сообщил глава семьи. Причина – постоянная ругань в паре.

Михалков стал неузнаваемым

Никита Михалков после болезни впервые вышел на сцену. Увидев кадры со спектакля, люди не поверили своим глазам, потому что Никита Сергеевич стал неузнаваемым. Он сильно постарел, заметно осунулся и похудел.

Костомарову ампутировали обе стопы

Роману Костомарову, как оказалось, ампутировали не одну, а обе стопы. Фигурист в сознании.