Суд отказался снижать Петренко алименты на сыновей от Климовой

Заявление Петренко вернули, так как он нарушил установленный законом порядок решения подобных споров. Ему необходимо сначала в досудебном порядке решить ситуацию мирно, обсудив ее с бывшей женой – размер, порядок выплаты, иные условия, сообщает сайт «СтарХит».

Климова и Петренко развелись более 8 лет назад. Они нотариально заверили соглашение, по которому отец выплачивал все эти годы деньги на воспитание наследников. Однако, осенью прошлого года Климова обращалась в суд, поскольку у экс-мужа накопился долг по обязательствам перед детьми – почти 6 млн рублей. Деньги он выплатил.

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