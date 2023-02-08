Игоря Николаева взбодрить? Наташа Королева разделась до белья, сверкнув кружевами

Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» Наташа Королева периодически демонстрирует поклонникам, что находится в отличной форме и легко даст фору не только ровеснице, но и конкуренткам помоложе. После инфаркта Игоря Николаева поползли слухи, что нынешняя жена артиста Юлия Проскурякова приревновала мужа к Королевой, устроив ему скандал дома.

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Как бы то ни было, Королева переживает за бывшего мужа. И кто знает, может быть, разделась накануне до белья и снялась в исподнем, чтобы поддержать его. Наташа покрасовалась перед камерой в черной маечке и шортиках с кружевами.