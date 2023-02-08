Вскрылась причина развода Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко из «Дома-2»

Экс-участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко готовятся к бракоразводному процессу. О том, что отношения изжили себя, сообщил глава семьи. Рапунцель пока никак не комментирует новые жизненные обстоятельства.

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Дмитренко указал и причину, по которой они с Рапунцель приняли решение развестись:

«Спустя длительный период ссор и разногласий все-же решился обратиться к адвокатам, заявив иск о расторжении брака с Олей».

Судя по всему, Дмитрий решил, что с него хватит, и даже наличие двоих детей его не остановило от шага.

Рапунцель запомнилась зрителям «Дома-2» как эксцентричная и импульсивная участница. Девушка постоянно закатывала истерики, слишком эмоционировала, и прецедент с разводом у них с Дмитренко уже случался – вскоре после свадьбы в 2017 году пара объявляла, что собирается расстаться.