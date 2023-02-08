Иван Ургант раскрыл личное: «Когда вернулись с похорон, узнали, что Наташа ждет ребенка»

Телеведущий Иван Ургант в день рождения своей покойной матери Валерии Киселевой предался трогательным воспоминаниям и поделился сокровенным. Шоумен в своем аккаунте в соцсети опубликовал снимок молодой мамы и, будто только прозрел, заявил: «A я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу...».
Валерия Киселева. Фото: соцсети
Ургант рассказал, что мама очень любила свою профессию, театр и коллег. А еще не ругалась и не сквернословила, а уши у нее не были проколоты. И свою младшую дочь он назвал в ее честь.
«Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши и иногда кричит «Ж…а!» и начинает страшно хохотать. Но я все равно вижу в ней маму», - написал шоумен в микроблоге.
Дочь у Урганта появилась от Натальи Кикнадзе. Это был второй ребенок в их семье после старшей дочки Нины, которую, к слову, назвали в честь бабушки Иван, актрисы Нины Ургант.
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