Иван Ургант раскрыл личное: «Когда вернулись с похорон, узнали, что Наташа ждет ребенка»

Ургант рассказал, что мама очень любила свою профессию, театр и коллег. А еще не ругалась и не сквернословила, а уши у нее не были проколоты. И свою младшую дочь он назвал в ее честь.

«Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна. Которая три дня назад проколола уши и иногда кричит «Ж…а!» и начинает страшно хохотать. Но я все равно вижу в ней маму», - написал шоумен в микроблоге.

Дочь у Урганта появилась от Натальи Кикнадзе. Это был второй ребенок в их семье после старшей дочки Нины, которую, к слову, назвали в честь бабушки Иван, актрисы Нины Ургант.

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