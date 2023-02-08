В бежевом комплекте: Валя Карнавал в лифте засветила исподнее

Звезда Интернета, телеведущая Валя Карнавал после отдыха в Таиланде с женихом Сашей Стоуном с головой ушла в работу, как только вернулась в Москву. Но периодически появляется в соцсетях, чтобы порадовать фанатов своими фото или видео.

Певица любит привлекать внимание своими нарядами. На этот раз красавица облачилась в комплект из прозрачной ткани, который не скрыл нижнее белье на теле звезды. позируя в лифте, Валя в кроп-топе и мини-юбке засветила не только изгибы фигуры, но и исподнее.

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