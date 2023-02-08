«Ни в чем не виновата»: сбежавшую Пугачеву пожалели на родине

Алла Пугачева в числе первых звезд покинула страну весной прошлого года. Вместе с пятым мужем и двумя детьми-школьниками они обосновались в Израиле. Вскоре и скандальные заявления посыпались от пары одно за другим.

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Однако, кто-то по сию пору не считает Пугачеву в чем-то виноватой. Журналист Максим Кононенко убежден, что примадонна ничего плохого не говорила. И ее зря, мол, выгнали из страны. Хотя все до сих пор не могут простить ей оскорбление «рабы и холопы» в адрес россиян.

«Пугачева ни в чем не виновата. Неправильно поступили, что выгнали ее из России. Алла Борисовна ничего плохого не говорила. И ее из страны буквально выпнули. Человек, который сделал для русской культуры во второй половине ХХ века очень много, вдруг в какой то момент оказался выкинут из жизни моей страны непонятно за что», - заявил Кононенко во время эфира с Аксиньей Гурьяновой в стриме телеканала 360.

Журналист считает, что певицу обидели, вот она и уехала.