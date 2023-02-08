Покинувшая Россию Заворотнюк вызвала новую волну слухов о скандале с Чернышевым

Уже три года актриса Анастасия Заворотнюк борется со страшной болезнью. Все, что связано с ее нынешним состоянием здоровья, родные решили не выносить в публичное пространство. Но с недавних пор старшая дочь звезда Анна стала нарушать сей семейный запрет, из-за чего, по слухам, у нее испортились отношения с отчимом Петром Чернышевым. Блогерша съехала из особняка мамы в Крекшино, стала жить отдельно, а в конце прошлого года и вовсе покинула Россию.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Анна Заворотнюк накануне снова подогрела слухи о размолвках с Чернышевым. Муж ее мамы отмечал день рождения 6 февраля, но она даже не поздравила его с этим знаменательным событием. Девушка активно ведет блог, только на 52-летие фигуриста ни слова в адрес знаменитого отчима не оставила. Что породило новую волну рассуждений о скандалах между ними.

Добавим, что Анна сейчас живет в Дубае, куда уехала якобы с мужем, которого никто никогда не видел.

По материалам сайта KP.RU