«Разогревают»: Рудова с огромным прибором между ног возлежала в салоне

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова в преддверии нового летнего сезона вновь занялась своим совершенствованием. Ограничения в питании, спортзал и салонные процедуры по скульптурированию тела обязательны в программе.

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Накануне Рудова показала, как она борется с жировыми отложениями на бедрах. Красотка не постеснялась продемонстрировать оголенные прелести, возлежав на кушетке в салоне красоты. Специалист проводит ей огромной манипулой по проблемным местам, разогревая кожу до 4 градуса.