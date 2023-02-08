Пошла на поправку: Анфиса Чехова поделилась своим опытом отказа от кофе

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в соцсетях своим опытом отказа от кофе. Дива призналась, что в один прекрасный день решила отказаться от всех напитков, содержащих кофеин.

«Кофе гармонично вливался в меня, и я совсем не замечала последствий. Нарушения сна, вялость и сонливость в течение дня, резкие скачки давления, низкая энергия, частые перепады настроения, апатичность и депрессивность мыслей», - поделилась звезда.

Тогда красотка решила провести эксперимент и отказаться от кофе и любых сортов чая, кроме травяного. И уже через 14 дней она заметила положительные изменения в организме.