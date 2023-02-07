«Зачем постоянно оголяться?»: Бузова в кружевном топике засветила свои напряженные «кнопочки»

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она предпочитает быть всегда в центре внимания. Недавно телеведущая отметила свое 37-летие. Он повеселилась с подругами несколько дней. Артистка предпочитает выглядеть женственно. Она не скрывает, что мечтает выйти замуж.
Поклонники были удивлены, когда Ольга снова прилетела в Африку. Снова весь февраль она проведет на съемках популярного шоу. Артистка на этот раз взяла большое количество нарядов. Вечерами она устраивает прогулки по саванне. Бузова предпочла показать свои формы в мини-шортах и кружевном топике. Она оголила не только плоский живот. звезда засветила грудь под тонкой тканью.
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Пользователи Сети раскритиковали Ольгу за неуклюжие движения, а также за ее откровенные образы. «Вроде и красиво, но как-то неуклюже», «Зачем постоянно оголяться?», «Олечка, ты хоть как-то поменяй пожалуйста свои телодвижения, и мы будем счастливы лицезрит что-то новое», «Видна грудь», «Скачет по камням. 37 годиков», — стали писать подписчики.